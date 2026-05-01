Celebran el Día de las Niñez con función de lucha libre en El Charco.

En el marco del Día de la Niñez, el Gobierno Municipal de Chihuahua y la Escuela de Lucha Libre CUU, llevó a cabo una función especial de lucha libre en el seccional El Charco.

El evento organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, se realizó el jueves 30 de abril en el Salón de Usos Múltiples, donde se contó con la asistencia de 370 personas, entre niñas, niños y familias de la comunidad, quienes disfrutaron de un espectáculo lleno de energía, color y tradición mexicana. Estas acciones responden al compromiso del alcalde Marco Bonilla de acercar actividades recreativas y de sano esparcimiento a todas las zonas del municipio.

Talentos de la Escuela de Lucha Libre CUU ofrecieron una función dinámica que incluyó una lucha de tres esquinas a una sola caída, protagonizada por los luchadores El Profeta, El Exótico, Sexy Pop y El Catrín, quienes encendieron al público con su carisma y estilo en el cuadrilátero, generando una experiencia inolvidable para todas las personas presentes.

Asimismo, en el presidium se contó con la presencia de Juan José Abdo fierro, director del IMCFD, el Prof. Oscar Elizondo Amaya, presidente seccional de la zona rural El Charco, Juan Anguiano, comisario de La Noria; Jesús de la Rocha, subdirector de Deporte Popular del IMCFD, el Prof. Said Estrada Brugada, director del CREI Martín López; el Prof. Gerardo R. Magallanes, director de preescolar; el Prof. Elizardo Amaya, director de telesecundaria y el Prof. Luis Calazar, director del Telebachillerato 86104; quienes acompañaron esta celebración y reiteraron el compromiso de continuar impulsando actividades recreativas y deportivas en beneficio de la niñez chihuahuense.

Esta actividad forma parte de las estrategias del Gobierno Municipal de Chihuahua para fortalecer el tejido social en las zonas rurales, acercando eventos culturales y deportivos que fomenten la sana convivencia y el bienestar de las infancias chihuahuenses.