Se convierte UT Babícora en sede oficial para certificaciones internacionales de idiomas.

A través de una alianza estratégica, la institución ofrecerá evaluaciones con validez internacional en inglés e italiano para estudiantes, docentes y público en general

Con el firme compromiso de elevar el nivel competitivo de la región, la Universidad Tecnológica de la Babícora (UTB) formalizó una alianza estratégica con el Grupo Certifica de Capacitación e Idiomas A.C. (GCCI).

Mediante este acuerdo, las instalaciones de la universidad funcionarán como sede oficial para la aplicación de exámenes de certificación de idiomas con reconocimiento internacional.

Gracias a esta iniciativa, la UTB pondrá a disposición evaluaciones en inglés e italiano. Entre las certificaciones que ahora podrán obtenerse en el campus se encuentran los exámenes de Cambridge, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEIC y la certificación de italiano CILS.

Este esfuerzo no se limita a la comunidad universitaria. Los beneficios de este convenio están abiertos a estudiantes, personal docente, personal administrativo y, de manera muy importante, al público en general que desee validar sus conocimientos lingüísticos.

Como parte de las ventajas de esta colaboración, los candidatos tendrán acceso a materiales oficiales de preparación. Asimismo, el acuerdo fomenta el desarrollo académico de la región al incluir programas de actualización pedagógica y lingüística dirigidos a docentes.

La universidad garantizará espacios adecuados, equipamiento tecnológico y personal altamente capacitado para asegurar que la experiencia de evaluación cumpla con los más altos estándares internacionales.

“Este convenio representa un paso fundamental para brindar herramientas de talla mundial a nuestra comunidad y elimina las barreras geográficas para obtener certificaciones que abren puertas en el ámbito académico y profesional”, expresó el rector de la UTB, Luis Alberto Fierro Beltrán.

Para mayor información sobre fechas de aplicación, costos y procesos de inscripción a los exámenes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 659-576-06-56 y 659-576-06-54 con el Departamento de Vinculación de la institución.