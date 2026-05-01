Arrancan JCAS y JMAS Casas Grandes el proyecto integral de abastecimiento de agua potable “Ojo de Valereño”.

Con el objetivo de garantizar un servicio más estable, eficiente y con mayor cobertura, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), en coordinación con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Casas Grandes, dio inicio a la obra del Proyecto integral de abastecimiento de agua potable “Ojo de Valereño”, una intervención clave para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

El proyecto contempla la instalación de un tanque metálico con capacidad de 125 mil litros, la implementación de un sistema de bombeo y la ampliación de la red de agua potable en una extensión de 2 mil 255 metros lineales, con una inversión total de 4 millones 671 mil 882 pesos, emanados de recursos propios de la JMAS Casas Grandes.

Esta obra beneficiará directamente a mil 500 habitantes y tendrá un periodo de ejecución de 60 días naturales.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, destacó la importancia de impulsar acciones que atiendan de fondo las necesidades del sistema hídrico.

Con la instalación del tanque de almacenamiento “El Valereño”, se logrará regular el suministro en la red, almacenar agua en periodos de baja demanda, mantener niveles adecuados de presión y contar con una reserva estratégica para situaciones de contingencia