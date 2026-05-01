Aseguran tres vehículos, un fusil y explosivos, tras el reporte de personas armadas en Madera

Se localizó una pick up completamente incendiada y entre los restos, una barret

Mediante un operativo para prevención y vigilancia en el municipio de Madera y distintas localidades, luego del reporte de la presencia de personas armadas, la tarde del jueves 30 de abril se llevó a cabo el aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, un arma larga y artefactos explosivos.

El informe policial señala que las acciones tuvieron lugar por la brecha que conduce de Socorro Rivera a la reserva la Cotorra Serrana, en donde se observaron vehículos abandonados.

Se trata de un Jeep Wrangler, modelo 2019, color blanco, sin placas de circulación, el cual cuenta con reporte de robo en Arizona, Estados Unidos, con fecha del 31 de enero del 2026; una pick up Ford F-150, color gris, con reporte de robo del 22 de noviembre del 2025 en Nuevo México, EUA.

El tercer vehículo, es una pick up Chevrolet Silverado de color gris, sin placas de circulación, modelo 2021, la cual cuenta con reporte de robo también en el estado de Arizona, del día 07 de marzo del 2026.

En la escena se observó, además, un vehículo destruido por incendio, del cual se desconocen características y en cuyo interior, se encontró un arma de fuego tipo Barret, de la cual tampoco se aprecian características.

A unos 20 metros del lugar, se observa una maleta camuflajeada, en color café con verde, la cual contiene 8 artefactos explosivos.

Personal de Servicios Periciales embaló en la escena, 140 casquillos percutidos de arma calibre .223mm. y 297 casquillos calibre 7.62x39mm.

Los vehículos y el arma de fuego fueron aseguradas para su traslado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en tanto que se esperaba a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional experto en el manejo de explosivos.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables e cometerlos.