Trump elige a Kevin Warsh para dirigir la Fed; “es el candidato ideal”

fuente: excelsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central estadunidense cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo, dando así a un crítico habitual de la Fed la oportunidad de poner en práctica su idea de “cambio de régimen” en materia de política monetaria.

Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás el mejor. Por encima de todo, es el ‘ candidato ideal y nunca te defraudará”, dijo Trump al anunciar su más reciente medida para dejar su huella en una Fed, a la que critica constantemente por no ceder a sus demandas de bajar los tipos de interés.

La nominación de Kevin Warsh, un economista conservador, para el cargo requiere la confirmación del Senado de Estados Unidos. Con el nombramiento culmina un proceso de varios meses que a menudo se asemejó a una audiencia pública, ya que Warsh , el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett y otros candidatos destacados —entre ellos el actual gobernador de la Fed Christopher Waller y el experto en Wall Street Rick Rieder— aparecieron regularmente en televisión para promocionar sus credenciales y exponer sus opiniones sobre la economía y la política monetaria de la Fed