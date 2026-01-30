Champions League: Así quedan los cruces de playoffs

fuente: ESPN

Este viernes quedaron definidos los cruces de playoffs, esto debes saber de lo que viene en Champions y cuándo sabremos cómo quedan los octavos de final.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Champions League donde se definieron los duelos de los Playoffs, los cuales definirán a los últimos clasificados a los octavos de final de la competencia, en dicha instancia ya esperan Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City, clubles que aseguraron su pase de manera directa.

¿Cuándo sabremos cómo quedan los octavos de final?

Bajo el nuevo formato con 36 equipos participantes, solo los primeros ocho lugares de la tabla de clasificación avanzan a los Octavos de Final, los siguientes equipos consiguen boleto a través de los Playoffs.

El sorteo de este viernes solo definió los duelos de Playoffs, y una vez definidos los ganadores de dichos partidos, se llevará a cabo un nuevo sorteo para conocer los cruces de los Octavos de final.

El sorteo para conocer el camino final de la Champions League, es decir desde octavos hasta la final, se llevará a cabo el 26 de febrero