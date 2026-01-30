Logra Estado entrega histórica de 38 mil chamarras con el programa “Juntos contra el Frío”

La campaña “Juntos contra el Frío” del DIF Estatal de Chihuahua, alcanzó una cifra histórica al entregar más de 38 mil chamarras durante esta temporada invernal, en beneficio niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

La cifra representa un aumento del 46 por ciento respecto a 2024, cuando se entregaron 26 mil prendas.

El cierre de la campaña se realizó en planteles educativos de la comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, y fue encabezada por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo.

“Este récord no es solo un número, es el compromiso hecho acción para abrigar el futuro de Chihuahua”, destacó Galván Antillón al visitar a más de 300 alumnos del Preescolar “Carmen Ramos del Río” y la Escuela Primaria “Fernando Montes de Oca”.

Desde que inicio en 2021, la campaña “Juntos contra el Frío” ha beneficiado a miles de familias en cinco ediciones, con un total 145 mil 583 chamarras distribuidas.

La campaña, impulsada por donaciones ciudadanas y aliados institucionales, reafirma el compromiso del DIF Estatal para proteger a las infancias y grupos vulnerables en los 67 municipios.