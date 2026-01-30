Diputada Carla Rivas lleva apoyos alimentarios y dulces a la Santa Rosa

Con el objetivo de mitigar un poco la cuesta de enero y fortalecer la cercanía con las familias del Distrito, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, acudió junto a su equipo de trabajo a la colonia Santa Rosa, donde realizaron la entrega de despensas y compartieron una jornada de convivencia con vecinas y vecinos del sector.

Durante la visita, además de los apoyos alimentarios, se entregaron bolsitas de dulces y se partió un pastel generando un ambiente de cercanía, diálogo y convivencia comunitaria.

La legisladora destacó la importancia de mantenerse cerca de la ciudadanía, especialmente a inicios de año, reiterando que el trabajo en equipo y la solidaridad hacen la diferencia en las colonias.

“Porque cuando nos apoyamos entre todos, pesa menos, por eso estamos aquí, para decirles nuevamente que no están solos, cuando algo esté en nuestras manos siempre vamos a estar dispuestos a apoyarlos”, expresó Carla Rivas.

Finalmente, la diputada agradeció la confianza de las familias de Santa Rosa y reiteró que continuará trabajando desde el Congreso del Estado y en territorio para atender las necesidades más sentidas de las y los chihuahuenses.