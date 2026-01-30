HomeLocalExtiende JMAS programa “Ponte al Corriente con el Agua” al mes de febrero
Local

Extiende JMAS programa “Ponte al Corriente con el Agua” al mes de febrero

Michelle MtzdescuentosJMAS

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua extendió la vigencia del programa “Ponte al corriente con el agua” al mes de febrero, por lo cual invita a la ciudadanía que tiene adeudo en el recibo, a aprovechar los descuentos que se ofrecen.

Este esquema estipula una rebaja hasta del 90 por ciento en multas y recargos, así como del 80 por ciento en adeudo de agua, drenaje y saneamiento doméstico y mixto.

El programa concluía el 31 de enero, no obstante se decidió mantener estas reducciones vigentes del primero al 28 de febrero, en beneficio de las y los chihuahuenses, quienes pueden efectuar el pago en cualquier cajero de la JMAS o en la sucursal más cercana.

Cabe aclarar que solamente podrán acceder a estas reducciones los usuarios que no hayan sido beneficiados con programas similares desde agosto de 2023, y que el adeudo sea anterior al 31 de octubre de 2024.

Tags :descuentosJMAS