Fallece la actriz Catherine O’Hara a los 71 años

La legendaria actriz Catherine O’Hara, reconocida mundialmente por su trabajo en Schitt’s Creek, Home Alone (“Mi pobre angelito”) y múltiples filmes cómicos y televisivos, falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 71 años de edad, confirmó su representante a medios internacionales.

El deceso ocurrió en su residencia en Los Ángeles, tras lo que se ha descrito como una breve enfermedad, según reportes iniciales; hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre la causa exacta de su fallecimiento.

🎭 Una carrera que marcó generaciones

Originaria de Toronto, Canadá, O’Hara comenzó su trayectoria artística en la década de 1970 en el programa de comedia de sketches Second City Television (SCTV), donde surgió como una de las voces más destacadas de la comedia canadiense.

A lo largo de más de cinco décadas, consolidó una carrera versátil que abarcó cine, televisión y voz en animación. Entre sus papeles más memorables destacan:

Kate McCallister, la madre de Kevin en Home Alone (1990) y su secuela.

Moira Rose, personaje excéntrico y querido de Schitt’s Creek, por el que recibió un Emmy en 2020 y reconocimiento global.

Papeles en películas como Beetlejuice (1988), Best in Show y A Mighty Wind.

Voz en filmes animados como The Nightmare Before Christmas y otras producciones destacadas.

Además de su éxito actoral, fue guionista y formó parte de una generación de comediantes que influyó en varias generaciones de actores y humoristas.

💔 Reacciones y legado

La noticia ha generado un enorme impacto en la industria del entretenimiento y entre fans de todo el mundo. Figuras como Macaulay Culkin, su hijo en Home Alone, expresaron su dolor en redes sociales, llamando a O’Hara “mamá” y recordando con cariño su influencia tanto profesional como personal.

Compañeros de reparto y colegas de series recientes también han compartido homenajes, destacando su enorme talento, calidez humana y su capacidad para hacer reír y conmover.

O’Hara deja un legado imborrable en la comedia, el cine y la televisión. Su versatilidad, voz única y poderosa presencia en pantalla garantizarán que sus personajes continúen vivos en la memoria de millones.

