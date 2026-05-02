Balean a joven en Praderas del Sur durante la madrugada

Un joven de 23 años de edad resultó herido por proyectil de arma de fuego durante la madrugada de este sábado, luego de ser atacado por sujetos armados en la colonia Praderas del Sur.

Los hechos se registraron alrededor de las 5:00 horas sobre la calle Praderas de Gobi, al exterior de un domicilio marcado con el número 13636. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados abrieron fuego en contra de la víctima y posteriormente huyeron del lugar.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, al confirmar la agresión, solicitaron el apoyo de paramédicos. En el lugar fue atendido Adrián Alonso O. M., de 23 años, quien presentaba heridas de bala, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Durante las diligencias, en la escena se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, mismos que fueron asegurados como evidencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer el ataque e identificar a los responsables.