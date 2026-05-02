Más de 3 mil Niñas y niños de comunidades indígenas celebran el Día de la Niñez en el Parque El Colibrí.

Más de tres mil niñas y niños de comunidades indígenas urbanas celebraron el Día de la Niñez en el Parque El Colibrí, en evento organizado por el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI).

Durante el festejo disfrutaron de atracciones como los carritos chocones y la rueda de la fortuna, de una granja de animales, además de juegos tradicionales como la ariweta y la carrera de bola, para posteriormente recibir alimentos y regalos.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón Carrillo, motivó a los menores de edad a que estudien y tengan sueños, mismos que, con disciplina y esfuerzo, se pueden lograr.

“En el Gobierno del Estado los protegemos para que vivan libres, sin miedo. Si algo no está bien, aquí estamos para ayudarles”, dijo por su parte el director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns.

Durante el evento estuvieron también los niños del Gabinete Infantil: Iker Josué Martínez Pedroza, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, y originario del municipio de Gómez Farías, así como Alan Fernando Núñez Rodríguez, originario de Parral, presidente del DIF Estatal.

También se premió a las niñas Victoria Torres Adame, Danna Martínez Aguirre y Ángela Renata Anchondo Arrieta. Que resultaron ganadoras del concurso de dibujo “Milo en Familia”.

Para la realización de este evento, se contó con el apoyo patrocinadores como Alsuper, Bernardi Café, Lirios Púrpura, Fanattic, Cervecería 19, MH Solutions, La Norteñita, Carrancos, Solhitec, Farmanor, Nemesis Funerales, Chinchantoys, Remiel Servcios Funerarios, MARBAC, Roli Comercial, LEXUM, Super Tiendas Esquer, Abarrotes Recy, Chihuahua Feliz, Domingo Feliz, y Unión Ganadera Regional de Chihuahua.