Dos meses después del inicio de la guerra con Irán, casi todos somos perdedores.

Por Ivana Kottasová, CNN



Cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró la guerra a Irán, prometió una victoria rápida y decisiva. Apenas diez días después del inicio del conflicto, afirmó que Estados Unidos ya había “ganado la guerra en muchos sentidos”.

Dos meses después, los combates se han suspendido, pero no se vislumbra un final definitivo para la guerra.

Washington sigue sin obtener ventajas estratégicas claras, mientras que un conflicto que en su momento se consideró limitado está arrastrando a gran parte del mundo a un atolladero cada vez mayor, del que pocos, si acaso alguno, saldrán beneficiados.

“No hay verdaderos ganadores de la guerra, pero hay algunos países que están relativamente bien posicionados para gestionar sus efectos”, declaró a CNN Melanie Sisson, investigadora principal del Instituto Brookings.

Esta es la posición de los principales actores.

Perdedores

El pueblo iraní

En cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo, la gente común es, con diferencia, la que más tiene que perder en una guerra, y esto es especialmente cierto en Irán.

El pueblo iraní se encuentra bajo ataque tanto interno como externo.

Estados Unidos e Israel han bombardeado miles de objetivos en Irán, incluyendo infraestructura civil, causando la muerte de más de 3.600 personas, entre ellas más de 1.700 civiles, según la organización de defensa de los derechos humanos Activistas de Derechos Humanos en Irán.

Trump ha llegado incluso a amenazar con destruir la “civilización entera” de Irán si los gobernantes del país no ceden a sus exigencias.

Al mismo tiempo, el régimen iraní ha intensificado su brutal represión contra la disidencia.

El nuevo liderazgo del régimen, encabezado por el líder supremo Mojtaba Jamenei, parece ser incluso más severo que el anterior, deseoso de enviar un mensaje a cualquiera que se atreva a desafiarlo.

Según organizaciones de derechos humanos, más de 600 personas han sido ejecutadas por el Gobierno desde principios de año, después de que miles murieran durante las protestas de finales de diciembre y enero.

Además, los iraníes llevan más de ocho semanas sometidos a un bloqueo de internet impuesto por el régimen.

La economía iraní también ha sufrido un duro golpe, lo que ha provocado la pérdida de empleos y el aumento de la pobreza.

El pueblo libanés

El pueblo libanés lleva décadas inmerso en el conflicto entre Hezbollah, el grupo militante libanés respaldado por Irán, e Israel. Hasta febrero, se mantuvo un frágil alto el fuego, cuando, tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, por parte de Israel, Hezbollah comenzó a atacar a Israel.

Israel respondió lanzando una oleada de devastadores ataques aéreos y una incursión terrestre más profunda con el objetivo de destruir a Hezbollah. Más de 2.500 personas han muerto a causa de los ataques israelíes en Líbano desde que comenzaron el 2 de marzo, según informó el martes el Ministerio de Salud libanés.

Un análisis de imágenes satelitales realizado por CNN sugiere que Israel ha adoptado en Líbano la misma estrategia que utilizó anteriormente en Gaza, arrasando ahora pueblos enteros.

Israel ha declarado que las 600.000 personas desplazadas en el sur de Líbano no podrán regresar a sus hogares hasta que Hezbollah deje de representar una amenaza para el norte de Israel.

La mezquita Al-Zahraa en Sidón, Líbano, fue destruida en un ataque aéreo israelí, el 8 de abril. Chris McGrath/Getty Images

Países del Golfo

Los países del Golfo se han visto profundamente afectados por una guerra que no deseaban y que intentaron evitar por todos los medios.

A pesar de su proximidad a muchos de los conflictos más devastadores de los últimos años, habían disfrutado de décadas de estabilidad y prosperidad, hasta que Irán comenzó a tomar represalias contra Estados Unidos e Israel atacándolos.

Los Emiratos Árabes Unidos han sido, con diferencia, el más afectado, siendo blanco de más misiles y drones iraníes que cualquier otro país, incluido Israel.

Si bien la gran mayoría han sido interceptados, el daño ya está hecho y amenaza la posición de los EAU como centro regional de negocios y turismo.

Mientras tanto, el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha tenido un impacto devastador en Iraq, Qatar y Kuwait, que dependen de este estrecho paso marítimo para vender su petróleo, gas natural y otras exportaciones.

El Fondo Monetario Internacional ha recortado drásticamente sus previsiones de crecimiento económico para estos países y espera que las economías de Iraq, Qatar y Kuwait se contraigan este año.

El pueblo estadounidense

La guerra ha sido muy dura para los estadounidenses y sus bolsillos.

Ya están pagando más por la gasolina y los billetes de avión, así como por algunos servicios, debido a que cada vez más empresas añaden un recargo por combustible a sus precios.

La inflación anual subió al 3,3 % en marzo, frente al 2,4 % de febrero. La confianza del consumidor se está desplomando.

“No hay forma de decirlo con delicadeza: la situación actual de Estados Unidos no es buena”, afirmó Sisson, del Instituto Brookings. “La economía estadounidense depende en gran medida del petróleo para el transporte de personas y mercancías, y tiene una inversión insuficiente en energías renovables”.

Un surtidor en una gasolinera en Vélizy-Villacoublay, cerca de París, el 9 de marzo. Alain Jocard/AFP/Getty Images

La economía global y los consumidores de todo el mundo

Los consumidores de todo el mundo ya están sufriendo las consecuencias de la guerra.

La situación ha sido especialmente grave en Asia, donde muchos países dependen de las importaciones de petróleo y otros productos petroquímicos utilizados en la industria manufacturera.

En América Latina, la población lucha por afrontar el aumento de los precios de la energía y los alimentos.

La crisis está ejerciendo presión sobre economías africanas que ya se encontraban en dificultades.

Además, el Banco Central Europeo advierte de una posible crisis importante.

Antes de la guerra, se esperaba que la inflación mundial se desacelerara al 3,8 % este año, frente al 4,1 % del año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. Ahora, prevé que los precios aumenten al 4,4 %.

El FMI también recortó su pronóstico de crecimiento económico a principios de este mes, indicando que ahora espera que la economía mundial crezca un 3,1 % este año, en comparación con el 3,3 % que proyectó en enero.

El fondo ha advertido que los países más pobres serán los más afectados, en parte debido al alza vertiginosa de los precios de los fertilizantes.

La población de estos países depende en mayor medida de la agricultura y destina una mayor proporción de sus ingresos totales a la alimentación.

Es demasiado pronto para saberlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump se arriesgó enormemente. Aún no ha cosechado los frutos.

Prometió una guerra breve con el objetivo de acabar con las amenazas nucleares y de misiles iraníes, e incluso posiblemente derrocar al propio régimen. Pero esos fines aún no se han alcanzado y el fin del conflicto sigue siendo incierto.

En Estados Unidos, la guerra ya era impopular desde el principio. Cuanto más se prolonga, peores son las encuestas para Trump.

Un sondeo de CNN, basado en un promedio de encuestas recientes, muestra que el índice de aprobación del presidente se sitúa en tan solo el 37 % en las tres semanas previas al lunes.

“Políticamente, los precios del gas ya son altos y están empeorando, lo cual no beneficia a la administración Trump. Y diplomáticamente, Trump se muestra débil. Parece comprender ahora que reanudar los combates le costará mucho a Estados Unidos y es poco probable que produzca los resultados que desea, ni en el tema nuclear, ni en el estrecho, ni en el cambio de régimen”, añadió Sisson.

Sin embargo, Trump aún podría salir victorioso si Irán se ve obligado a capitular y aceptar las exigencias maximalistas de Estados Unidos. Eso no parece probable, al menos a corto plazo.

El presidente Donald Trump durante una reunión entre los embajadores de Israel y Líbano en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 23 de abril. Mark Schiefelbein/AP

Israel y el primer ministro Benjamin Netanyahu

Hace tan solo unos años, la idea de una confrontación directa entre Irán e Israel habría sido impensable, sobre todo porque la mayor parte del mundo, y especialmente Estados Unidos, estaban intentando activamente impedirlo.

Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu logró convencer a Trump de que un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán era la única manera de lidiar con el régimen y su programa nuclear.

Esto representó una victoria estratégica para el primer ministro, al menos inicialmente.

La semana pasada, Netanyahu reiteró su promesa de que “cambiaría el panorama de Medio Oriente” y que estaba “cooperando plenamente” con el presidente Donald Trump.

El hecho de que la operación militar haya destruido gran parte del poderío militar de Irán le da a Netanyahu el impulso que necesita durante este año electoral en Israel.

Al mismo tiempo, diversas encuestas han demostrado que, si bien la mayoría de los israelíes judíos apoyan la guerra con Irán, no creen que Estados Unidos e Israel estén ganando.

La guerra también ha dañado aún más la imagen de Israel en Estados Unidos, ya debilitada por el devastador conflicto en Gaza.

También existen preocupaciones de seguridad para un gran número de personas que viven en el norte de Israel, donde la amenaza de los cohetes y drones de Hezbollah ha vuelto a aumentar.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció una rueda de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo. Ronen Zvulun/Pool/AFP/Getty Images/Archivo

El régimen iraní

El régimen iraní ha sufrido grandes pérdidas en el conflicto, con numerosos altos funcionarios, incluido el líder supremo de larga data, el ayatola Alí Jamenei, eliminado por Estados Unidos e Israel.

Pero el régimen sigue en pie y sus nuevos líderes parecen más radicales y abiertos a la confrontación que los anteriores.

Fundamentalmente, el régimen ha ganado nueva influencia diplomática al demostrar que puede causar estragos a nivel mundial cerrando el estrecho de Ormuz.

“Se arriesgaron y ahora, como resultado de esa maniobra bastante arriesgada, han demostrado que tienen el control de facto del estrecho, lo que tiene importantes implicaciones para la región y la economía mundial”, declaró Mona Yacoubian, directora del Programa de Medio Oriente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Ucrania

A corto plazo, la guerra en Irán ha sido una muy mala noticia para Kyiv.

Se han desviado importantes entregas de armamento, y el presidente Volodymyr Zelensky declaró a CNN la semana pasada que el suministro de misiles antibalísticos se ha visto afectado por la limitada capacidad de producción en Estados Unidos.

La crisis en Medio Oriente también ha desviado la atención mundial de Ucrania, y el equipo negociador estadounidense, encabezado por el enviado Steve Witkoff, se ha centrado en Irán.

Pero quizás haya un lado positivo. Los más de cuatro años que Ucrania lleva intentando defenderse de Rusia la han convertido en una especie de superpotencia en el ámbito de los drones. La amenaza iraní ha hecho que el mundo se dé cuenta de ello.

“Esta guerra ha creado algunas oportunidades interesantes para Ucrania en el Golfo. Zelensky viajó al Golfo y lo recibieron con los brazos abiertos. … Esto podría ser el comienzo de una relación importante, debido a su interés común en el desarrollo de tecnología antidrones”, comentó Yacoubian.

Varios buques cisterna permanecen anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, en Irán, el 18 de abril. Asghar Besharati/AP

Ganadores… por ahora

China

China, el mayor importador de energía del mundo, depende en gran medida del petróleo de Medio Oriente. Sin embargo, los expertos afirman que Beijing podría salir fortalecido de este conflicto.

China ha capeado la crisis del petróleo relativamente bien. Durante la última década, ha acumulado enormes reservas de petróleo, diversificado sus fuentes de importación y acelerado la transición a la electricidad, impulsada por fuentes de energía nacionales, como el carbón y las energías renovables.

Esto le está ayudando a soportar la presión de los altos precios del petróleo.

Además, se podría beneficiar de una mayor demanda de paneles solares y turbinas eólicas chinas en el futuro, dado que se prevé un aumento en la demanda de energías renovables.

Además, existe un aspecto diplomático. China también podría beneficiarse del daño a la reputación que la guerra ha infligido a Estados Unidos, afirmó Yacoubian.

“Estados Unidos ha sufrido un duro golpe a nivel mundial como resultado de esta guerra. Es una guerra impopular, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo… y China ha podido posicionarse como un defensor clave de la paz y la seguridad mundiales y del derecho internacional”, manifestó.

También existe una dimensión estratégica y de seguridad.

El conflicto en Medio Oriente ha obligado a Estados Unidos a desviar algunos de sus activos militares más importantes de Asia, debilitando su capacidad de disuasión en una región donde China está afianzando cada vez más su poder y mantiene ambiciones hacia Taiwán.

Sin embargo, la economía china depende en gran medida de las exportaciones. Si la economía global continúa en dificultades, habrá menos compradores para sus productos.

Esto ya está ocurriendo. Las exportaciones a Medio Oriente, un mercado clave para China, están disminuyendo.

Empresas de combustibles fósiles

Mientras que el vertiginoso aumento de los precios del petróleo está encareciendo enormemente la vida de las personas en todo el mundo, las compañías petroleras y de gas natural están sacando provecho de ello.

Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies están obteniendo enormes beneficios gracias a los altos precios del petróleo y sus fuertes fluctuaciones.

Según un nuevo informe de Oxfam, se prevé que estas seis compañías generen US$ 94.000 millones en beneficios este año.

Pero los elevados beneficios han provocado peticiones de impuestos extraordinarios para estas empresas en varios países.

La crisis también está haciendo que las energías renovables resulten más atractivas y podría acelerar el declive de los combustibles fósiles.

Rusia

No cabe duda de que la economía rusa se está beneficiando del conflicto.

Los altos precios del petróleo y los fertilizantes han supuesto un ingreso extra para el Kremlin, especialmente después de que Estados Unidos flexibilizara temporalmente las sanciones sobre el crudo ruso que ya se encontraba en el mar para inyectar nueva oferta en el mercado petrolero ante el alza de los precios.

La Agencia Internacional de Energía informó a principios de esta semana que los ingresos energéticos de Rusia casi se duplicaron en marzo, alcanzando los US$ 19.000 millones, frente a los US$ 9.750 millones de febrero. Sin embargo, los continuos ataques de Ucrania contra las instalaciones petroleras rusas, especialmente puertos y refinerías, han limitado la cantidad de petróleo que Rusia puede vender.

“Pero hay un importante “pero” aquí”, señaló Yacoubian, refiriéndose a las nuevas relaciones que Ucrania ha forjado en el Golfo. “Para los rusos, que, por supuesto, también están presentes en el Golfo, que su principal adversario se esté abriendo camino hacia Medio Oriente debe ser profundamente preocupante”, afirmó, haciendo referencia a la larga presencia de Moscú y a sus vínculos con la región.

Energía renovable

La crisis mundial del petróleo no ha hecho sino intensificar el deseo de muchos países de transitar hacia las energías limpias, lo que podría ser muy beneficioso para el sector.

La Comisión Europea lanzó la semana pasada una nueva estrategia para proteger a la ciudadanía de las “perturbaciones de los precios de los combustibles fósiles” y acelerar la expansión de la “energía limpia de producción nacional”, en parte como respuesta a la crisis energética mundial.

Pero también hay un inconveniente: la crisis iraní está elevando los precios de los materiales utilizados en las energías renovables, como el aluminio, y perturbando cadenas de suministro clave. Esto podría encarecer la tecnología de las energías renovables.

Productores de drones y fabricantes de armas

Como en cualquier conflicto, los fabricantes de armas están listos para sacar provecho.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo publicó el lunes un informe que muestra que el gasto militar mundial aumentó un 2,9 % el año pasado, alcanzando los US$ 2.090 millones en 2025.

Xiao Liang, investigador del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del instituto, afirmó que el incremento se debió a que los Estados respondieron “a otro año de guerras, incertidumbre y agitación geopolítica con campañas de armamento a gran escala”.

“Dada la diversidad de crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos estados, es probable que este crecimiento continúe hasta 2026 y más allá”, añadió en el comunicado que acompaña al informe.

Pero ni siquiera el sector de la defensa puede dar por sentado que será un ganador a largo plazo.

Las acciones de algunas de las mayores empresas de defensa del mundo han sufrido presiones en los últimos meses tras un crecimiento constante en los últimos años.

Los analistas señalan que esto se debe en parte a la impopularidad de la guerra contra Irán en Estados Unidos y a las expectativas de que la política exterior pueda cambiar en el futuro, así como a la incertidumbre sobre si el Congreso aprobará el presupuesto de defensa de la administración Trump.