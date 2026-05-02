Estos gemelos nacieron con minutos de diferencia, pero tienen padres diferentes.

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Jenny Kleeman

Las gemelas Michelle y Lavinia Osbourne siempre han compartido un vínculo especial.

Pero cuando Lavinia hizo clic en un correo electrónico con los resultados de una prueba de ADN casera en septiembre de 2022, la invadió una sensación de pavor.

“Quizás lo sabía inconscientemente”, dice.

Los resultados de sus pruebas revelaron algo asombroso: las gemelas no idénticas Lavinia y Michelle no tienen el mismo padre.

Fueron concebidas de forma natural, crecieron juntas en el mismo útero y nacieron de la misma madre con pocos minutos de diferencia, pero son hermanastras.

Michelle y Lavinia, de 49 años, existen gracias a un proceso biológico increíblemente raro llamado superfecundación heteropaterna. Para que esto ocurra, una mujer debe producir más de un óvulo durante el mismo ciclo, los óvulos deben ser fertilizados con éxito por espermatozoides de diferentes hombres y los embriones resultantes deben sobrevivir al embarazo.

Solo se han identificado alrededor de 20 casos en todo el mundo. Tras meses de investigación sobre su historia para la serie de BBC Radio 4, The Gift , descubrí que Lavinia y Michelle son las únicas gemelas con padres diferentes que se han documentado en el Reino Unido.

Para Lavinia, la revelación fue devastadora. Ella y Michelle habían tenido una infancia difícil, pasando de un hogar a otro y de cuidadores a otros. La única estabilidad que tenían las gemelas no idénticas era la una para la otra.

“Ella era lo único que me pertenecía, lo único de lo que estaba segura, lo único de lo que tenía plena certeza”, dice Lavinia. “Y luego dejó de serlo”.

Pero cuando Lavinia llamó a su gemela para compartir la noticia, Michelle sintió algo diferente.

“No me sorprendió”, dice Michelle. “Todavía me asombra que esto pueda suceder; es súper raro, súper extraño, súper raro, pero tiene sentido”.

La madre de Michelle y Lavinia era una joven vulnerable de 19 años cuando dio a luz a sus hijas en Nottingham en 1976.

“Ella sufrió abusos a manos de su padrastro”, dice Michelle. “Mi madre pasó gran parte de su infancia entrando y saliendo de hogares de acogida y centros infantiles”.

Cada vez que las hermanas gemelas preguntaban quién era su padre, su madre siempre decía que era alguien llamado James. “Él no estuvo presente en nuestras vidas”, continúa Michelle.

Su madre también estuvo ausente durante gran parte de sus vidas. Cuando tenían cinco años, consiguió una plaza para estudiar en la universidad de Londres y dejó a sus hijos en Nottingham con la madre de su mejor amiga, a quien los gemelos llamaban “abuela”.

“Mi abuela era estricta, poco emotiva y poco cariñosa. La única constante en mi vida fue Michelle”, dice Lavinia.

Michelle afirma que, mientras tuvo a su gemela, se sintió segura.

“Éramos ella y yo contra el mundo.”

A los diez años, las niñas se reunieron con su madre en Londres. Pero al cabo de unos años, Lavinia y Michelle fueron enviadas de nuevo lejos, a vivir a una de las antiguas casas de acogida de su madre. No entendían por qué su madre quería mantener la distancia con ellas.

“Física y emocionalmente, siempre estuvo fuera de mi alcance”, dice Lavinia.

Tras haber estado ausente durante la mayor parte de su infancia, James regresó a sus vidas cuando las gemelas eran adolescentes. Lavinia logró localizarlo, y aunque Michelle creía reconocerse en él, nunca estuvo segura de que fuera su padre. En el fondo, le asaltaban dudas.

A finales de 2021, su madre padecía demencia de inicio temprano y ya no podía responder a sus preguntas. Michelle vio una fotografía de James y se convenció más que nunca de que él no podía ser su padre.

“Pensé: ‘No te pareces en nada a mí'”, dice Michelle. “Así que me compré un kit”.

Si te haces una prueba de ADN, descubres verdades sobre tu familia y sobre ti mismo. Pero Michelle no pensó en cómo los resultados podrían afectar a Lavinia cuando envió su muestra para su análisis. Los resultados llegaron el 14 de febrero de 2022, el mismo día en que falleció la madre de Michelle y Lavinia.

El apellido de James no figuraba en la línea paterna de Michelle; él no era su padre.

Tras semanas de investigación, Michelle descubrió que su padre era Alex, hermano de una mujer que había sido amiga de su madre. Michelle contactó con algunos familiares de Alex, quienes le advirtieron que llevaba años luchando contra el alcoholismo y la drogadicción, y que vivía en la calle.

Michelle y Lavinia se reunieron con una mujer llamada Olivine, a quien Michelle creía que era prima hermana tanto de ella como de su gemela. Michelle sintió una conexión instantánea.

“Sabía que era de mi sangre”, dice. Pero Lavinia no sentía lo mismo. Y cuando Olivine sacó fotografías de su familia, Lavinia no se reconoció en sus rostros.

Lavinia decidió hacerse también una prueba de ADN. No esperaba obtener un resultado diferente al de Michelle, pero tenía que hacer algo ante la creciente inquietud que sentía al pensar que la familia de Alex no era la suya.

“Solo quería una confirmación”, dice.

Cuando abrió los resultados y vio la increíble verdad de que su gemela era su media hermana, Lavinia se sintió consternada y furiosa.

“Estaba enfadada con Michelle por hacerme pasar por esto, porque simplemente no quería esta realidad.”

Y aún quedaban más revelaciones por venir. Cuando Lavinia examinó detenidamente sus resultados, se dio cuenta de que James tampoco era su padre.

Michelle y Lavinia

A Lavinia no le interesaba saber quién era su padre, pero Michelle estaba decidida a obtener respuestas. Tras revisar los resultados de su gemela, Michelle encontró a Arthur, el padre biológico de Lavinia. Las gemelas fueron a conocerlo a su casa en el oeste de Londres.

«Estaba un poco nervioso, pero tiene un carácter exuberante, como yo», dice Lavinia. Al final de su encuentro, le dio un beso en la mejilla a Arthur.

“Simplemente me sentí obligado, impulsado a hacerlo.”

Desde entonces, Lavinia y Arthur han sido muy unidos, viéndose varias veces al mes, a menudo acompañados de Michelle.

“Siento que he encontrado un lugar al que pertenecer, y ese lugar es con mi papá”, dice Lavinia. Él le ha dicho a Michelle que ella también puede llamarlo papá.

En una reunión posterior, los gemelos le preguntaron a Arthur qué sabía sobre cómo habían sido concebidos.

«Me dijo: “Tu madre llamó a mi puerta. Estaba muy alterada. Estaba llorando”», cuenta Michelle. «Fue a verlo porque no se sentía segura y estaba en estado de shock».

La madre de Michelle y Lavinia no está aquí para contarnos exactamente lo que pasó, pero Arthur dice que ella recurrió a él en un momento de necesidad.

Michelle también pudo conocer a su padre biológico, Alex, a través de otros miembros de la familia que descubrió recientemente.

“Estaba claramente bajo los efectos de las drogas”, dice Michelle.

El parecido entre ellos era innegable.

“Él es mío, yo soy suya, pero no sentía que fuera alguien con quien tuviera que compartir mi futuro”, dice.

“Solo necesitaba saberlo.”

Los gemelos jamás sabrán si su madre sospechaba que tenían padres diferentes.

“Eso debió volverla loca”, dice Lavinia. “Debió haber visto algo, haber sentido algo”.

“Creo que en el fondo, mamá lo sabía, pero lo negaba rotundamente”, dice Michelle.

Como gemelas no idénticas, Lavinia y Michelle siempre han sido conscientes de sus diferencias. Al principio, las verdades reveladas en su ADN hicieron que esas diferencias parecieran aún más evidentes. Pero siempre compartirán un vínculo único.

“Somos milagros”, dice Lavinia. “Siempre tendremos una cercanía que no se puede romper”.

—Es mi hermana gemela —asiente Michelle—. Eso no cambia nada.

Fotografía: Emma Lynch/BBC

Puedes escuchar la historia completa de Michelle y Lavinia en los episodios 1 y 2 de la nueva temporada del podcast de la BBC, The Gift.