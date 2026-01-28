EU tiene 10 buques de guerra desplegados para actuar contra Irán

fuente: excelsior

La presencia de una poderosa flota estadounidense coincide con amenazas de intervención y un aumento de la presión internacional sobre Irán.

Estados Unidos tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada de un portaviones a la región, en medio de amenazas de tomar acciones contra el gobierno de Irán por la represión de las manifestaciones en su contra.

El tamaño de la flota en Oriente Medio es similar a la desplegada en el Caribe antes del ataque militar en Caracas que culminó el 3 de enero con el derrocamiento y captura del entonces presidente, Nicolás Maduro.