Aprueban creación del Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas

Durante la sesión de Cabildo, las y los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua aprobaron la creación del Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), una herramienta que permitirá agilizar y simplificar los trámites necesarios para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo en el municipio.

El nuevo Reglamento establece disposiciones de orden público y observancia obligatoria que regulan la operación y funcionamiento del programa municipal SARE, cuyo objetivo principal es fomentar la formalización de negocios mediante la reducción de tiempos, costos y requisitos administrativos, fortaleciendo así el desarrollo económico local.

De acuerdo con el Reglamento aprobado, el SARE permitirá iniciar trámites necesarios como: la Licencia de Uso de Suelo, el Dictamen del Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo y la Licencia de Funcionamiento. Para resolver en un periodo no mayor a tres días hábiles, siempre que el giro se encuentre dentro del Catálogo de Giros SARE y se cumplan los requisitos establecidos.

La operación, coordinación y vigilancia del Sistema de Apertura Rápida de Empresas estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de la Subdirección de Innovación y Emprendimiento, la cual fungirá como enlace entre las distintas dependencias municipales involucradas, como Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano y Ecología, Protección Civil y Gobernación.

Asimismo, el Reglamento contempla la operación de un Módulo SARE, así como el uso de la Ventanilla Virtual, con el fin de que las personas interesadas puedan realizar sus trámites de manera presencial o electrónica, brindando mayor accesibilidad y certeza a emprendedores y empresarios.

Entre los beneficios del programa destaca también un incentivo fiscal, mediante el cual el Municipio absorberá los gastos de operación del Módulo SARE y aplicará descuentos conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente, impulsando así la creación de nuevos negocios formales y la generación de empleos.

El Reglamento, junto con el Catálogo de Giros de Bajo Riesgo SARE, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal, consolidando a Chihuahua como un municipio que apuesta por la mejora regulatoria, la certeza jurídica y el fortalecimiento del emprendimiento local.