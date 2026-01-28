Sistema Nacional Anticorrupción está “desahuciado”, afirman especialistas

fuente: unotv

A 10 años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), especialistas y representantes ciudadanos coinciden en que el mecanismo no logró frenar la corrupción en México. Casos como el huachicol fiscal, los sobornos cotidianos y la impunidad reflejan que el sistema no operó ni “de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba”.

El presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, Gerardo Lozano, señaló que la corrupción sigue presente en el país, lo que, consideró, genera desesperanza ciudadana, al no percibirse resultados concretos.

“La realidad es que ahí están los casos de corrupción, el tema del huachicol (fiscal), gravísimo… Yo no te puedo decir si hay más o menos, ¡hay corrupción!, y eso es gravísimo y eso genera mucha desesperanza en los ciudadanos”, Gerardo Lozano, presidente del observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

De acuerdo con Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, la corrupción tiene un impacto directo en la vida diaria.

“La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tiene un presupuesto de 130 millones de pesos anuales que sirven para nómina y que, en términos generales, no vemos que a los ciudadanos les reditúe”, Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

La primera presidenta del SNA, Jacqueline Peschard, afirmó que el sistema nació incompleto y que en los últimos años sus pilares se debilitaron aún más.

“Si ya había nacido sin todos sus pilares construidos, lo que hizo López Obrador fue seguir dejando que esos pilares se desmoronaran… Claro que soy pesimista, ¿no?, porque aquí lo que se ve es que va a haber un sesgo político que era lo que el sistema anticorrupción quería evitar”, Jacqueline Peschard, primera presidenta del SNA

El próximo 28 de enero el Comité de Participación Ciudadana, ente que tiene entre sus facultades proponer los casos de corrupción a investigar, se quedará con sólo dos de cinco integrantes. Su actual presidenta Vania Pérez Morales dejará el cargo y no se vislumbra, en el corto plazo, que se hagan los nombramientos necesarios.

“Está operando con el 30% de los nombramientos no sólo a nivel nacional, sino a nivel estatal, entonces no podemos tener certeza de que esto va a avanzar”, Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

Antes de dejar el cargo, Vania Pérez Morales denunció al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, por no acudir a las convocatorias del Sistema.

“No sólo a las convocatorias, sino a los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización en México está abandonado”, Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

En marzo, la Cámara de Diputados deberá decidir si lo ratifica por ocho años más o removerlo del cargo.

“Al auditor Superior de la Federación, al actual, a David Colmenares, no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción”, Gerardo Lozano, presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción

Por el desdén de funcionarios y por la falta de nombramientos y de voluntad política, el Sistema está sentenciado.

“Lo primero que hay que decir es que ya no tenemos Sistema Nacional Anticorrupción”, Jacqueline Peschard, primera presidenta del SNA

Vania Pérez Morales, coincide con Peschard y destaca que el Sistema “está desahuciado”.

“Me parece que está desahuciado, porque ya ni siquiera está en terapia intensiva”, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción