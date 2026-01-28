Cruz Perez Cuellar, tiene 11 mil millones de pesos y calles destrozadas: Jorge Soto

El vocero del PAN municipal y diputado local, Jorge Soto, cuestionó con firmeza la gestión del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, al señalar que, pese a contar con uno de los presupuestos municipales más altos del país, las calles de la ciudad continúan en condiciones críticas, evidenciando una grave falla en el cumplimiento de responsabilidades básicas.

Soto recordó que el mantenimiento de vialidades y la atención a baches es una atribución directa, exclusiva y legal del municipio, por lo que resulta “increíble” que, tras más de cuatro años en el ejercicio del cargo, el presidente municipal siga evadiendo una responsabilidad que impacta todos los días en la seguridad, movilidad y calidad de vida de los juarenses.

“El tema de las calles y de los baches es del presidente municipal. No es del Estado, no es de la Federación, es del municipio. Resulta inexplicable que con los recursos que tiene Ciudad Juárez, sigamos hablando de cráteres en lugar de soluciones”, afirmó.

El legislador subrayó que Ciudad Juárez ejercerá en 2026 un presupuesto cercano a los 11 mil millones de pesos, cifra que se ha mantenido en niveles similares durante los últimos cuatro ejercicios fiscales. En términos acumulados, explicó, el municipio ha administrado más de 40 mil millones de pesos en cuatro años, sin que ello se traduzca en una mejora sustancial de la infraestructura vial.

“Con ese nivel de recursos, lo mínimo que esperarían los ciudadanos es poder transitar por calles en buen estado. El dinero está, lo que no están son los resultados”, puntualizó.

Soto criticó que, ante los señalamientos sobre el deterioro urbano, el alcalde haya optado por desviar el debate hacia otros temas, en lugar de explicar con claridad en qué se ha gastado el dinero de los juarenses y por qué el problema persiste. “Gobernar no es evadir, gobernar es asumir responsabilidades y rendir cuentas”, sostuvo.

En contraste, el vocero panista destacó que la gobernadora Maru Campos ha demostrado una preocupación constante por Ciudad Juárez, incluso atendiendo problemáticas que no corresponden directamente al ámbito estatal. “Desafortunadamente tenemos un municipio que evade su obligación, pero afortunadamente tenemos una gobernadora que se preocupa y se ocupa de Juárez, aun cuando no es su competencia directa”, señaló.

Soto recalcó que el señalamiento no tiene un ánimo de confrontación política, sino de exigir claridad y responsabilidad en el ejercicio del gasto público. “Lo que Cruz Pérez Cuéllar debe hacer es rendirle cuentas a los juarenses. Explicar qué se ha hecho con miles de millones de pesos y por qué las calles siguen igual o peor”, dijo.

Finalmente, sostuvo que Ciudad Juárez merece un gobierno municipal que dé resultados, no uno que transfiera culpas. “Los ciudadanos no quieren discursos ni pretextos. Quieren calles seguras, servicios públicos eficientes y autoridades que asuman lo que les corresponde”, concluyó.