Presenta ASE informe general ante Congreso del Estado

Diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, recibieron del Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, el informe de resultados generales correspondientes al año 2024, en el que se dieron a conocer 2 mil 606 observaciones realizadas, la cifra más alta en los 7 años del presente auditor.

De la auditoría y una revisión a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, se analizó el Cumplimiento Financiero, Desempeño, Forense y Obra Pública, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de Municipios y Otras Entidades Fiscalizadas.

De las observaciones mencionadas, se determinaron 1971 recomendaciones y 703 acciones; 12 observaciones, una solicitud de aclaración, dos denuncias administrativas por faltas no graves, tres denuncias administrativas por faltas graves, y una denuncia de hechos, es decir una denuncia Penal ante la Fiscalía Anticorrupción por las omisiones que derivaron en las observaciones encontradas.

En ese orden de ideas, las 2,606 observaciones determinadas se resumen en:

Poder Ejecutivo: Cumplimiento Financiero 47; en Forense 2; en Obra Pública 22 y desempeño 0, dando un total de 71 observaciones.

Poder Legislativo: Cumplimiento Financiero 0; en Forense 0; en Obra Pública 0 y desempeño 0, dando un total de 0 observaciones.

Poder Judicial: Cumplimiento Financiero 11; en Forense 17; en Obra Pública 57 y desempeño 0, dando un total de 85 observaciones.

Municipios: Cumplimiento Financiero 674; en Forense 0; en Obra Pública 463 y desempeño 770, dando un total de 1907 observaciones.

Otras Entidades Fiscalizadas: Cumplimiento Financiero 271; en Forense 63; en Obra Pública 166 y desempeño 43, dando un total de 543 observaciones.

Con respecto a las 1,971 recomendaciones y 703 acciones el resumen es el siguiente:

Poder Ejecutivo: Recomendaciones 50; Acciones 30; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 10; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 4; Denuncia de hechos (denuncias penales) 3 y Otras acciones 13.

Poder Legislativo: Recomendaciones 0; Acciones 0; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 0; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 0; Denuncia de hechos (denuncias penales) 0 y Otras acciones 0.

Poder Judicial: Recomendaciones 69; Acciones 30; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 13; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 3; Denuncia de hechos (denuncias penales) 0 y Otras acciones 14

Municipios: Recomendaciones 1539; Acciones 379; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 202; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 22; Denuncia de hechos (denuncias penales) 3 y Otras acciones 152.

Otras Entidades Fiscalizadas: Recomendaciones 313; Acciones 264; Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) 168; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) 46; Denuncia de hechos (denuncias penales) 23 y Otras acciones 27.

En dicho informe asistieron las diputadas Leticia Ortega (MORENA), Carla Rivas (PAN), Alma Portillo (MC), y Brenda Ríos (MORENA), y los diputados Saúl Mireles (PAN), Carlos Olson (PAN), y Arturo Medina (PRI), miembros de la Comisión de Fiscalización.