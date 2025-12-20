Invita SFP a usar el Cecoci para realizar trámites en Chihuahua.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) invita a la ciudadanía a utilizar el Centro de Contacto Ciudadano (Cecoci), que en 2025 se consolidó como una de las principales vías para realizar trámites, reportes y consultas de manera ágil, clara y sin complicaciones, desde cualquier lugar.

A través de este espacio, las personas pueden presentar denuncias, solicitudes de información o pedir orientación sobre diversos servicios del Gobierno del Estado, ya sea de forma digital o por teléfono, con atención accesible y cercana.

Cada gestión realizada mediante esta plataforma genera un folio que permite dar seguimiento puntual, lo que brinda certeza a las personas usuarias y fortalece la confianza en que sus solicitudes serán atendidas de manera responsable.

Además de facilitar trámites, el Cecoci funciona como un canal de acompañamiento impulsado por la SFP, donde la ciudadanía puede resolver dudas en tiempo real.

La plataforma está disponible las 24 horas en el sitio: https://cecoci.chihuahua.gob.mx, y cuenta con atención telefónica, lo que amplía su alcance y utilidad para todos los chihuahuenses.