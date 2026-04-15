Armados privan de la libertad a director de Seguridad Pública y dos policías en Belisario Domínguez

Fuentes policiacas informaron sobre la privación ilegal de la libertad del director de Seguridad Pública Municipal y dos elementos de la corporación en el municipio de Belisario Domínguez, hecho que fue confirmado por fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

De acuerdo con la información, el reporte fue emitido por el 66/o Batallón de Infantería, señalando que los hechos ocurrieron durante el martes 14 de abril.

Ante esta situación, autoridades de los tres órdenes de gobierno integraron una Base de Operaciones Interinstitucional con el objetivo de llevar a cabo acciones de búsqueda y localización del personal afectado, en coordinación con instancias de procuración de justicia, investigación y seguridad estatal.

Hasta el momento, el operativo continúa activo. Como parte de los avances, se informó que dos de las tres unidades oficiales que tripulaban las víctimas han sido localizadas en un punto del mismo municipio.

Las autoridades mantienen las labores de rastreo en la zona, mientras se continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los agentes.