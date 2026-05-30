Banderas, porras y unidad: así se vivió el mitin “Yo con Maru”

Entre banderas de México y del Partido Acción Nacional (PAN), camisetas blancas, pines con la leyenda “Yo con Maru” y un fuerte dispositivo de seguridad, miles de militantes y simpatizantes panistas abarrotaron este sábado el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua para manifestar su respaldo a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván.

Desde horas antes del inicio del evento, contingentes provenientes de distintos municipios comenzaron a arribar al recinto. Algunos participaron en marchas y caravanas organizadas en diferentes puntos de la capital, mientras que otros llegaron en autobuses y vehículos particulares para sumarse a la concentración convocada por el PAN en respuesta a la polémica generada por las investigaciones federales relacionadas con el operativo en el que participaron agentes estadounidenses durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

El acceso al inmueble estuvo resguardado por personal de seguridad privada y logística del partido, con filtros de ingreso y revisiones para los asistentes. Al interior, el ambiente fue el de una auténtica concentración partidista: porras, música, pancartas, consignas de apoyo a la mandataria estatal y miles de personas ondeando banderas blanquiazules y mexicanas.

La clase política panista prácticamente se dio cita en el evento. Entre los asistentes destacaron el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; legisladores federales y locales; alcaldes de distintas entidades; dirigentes partidistas; así como gobernadores emanados de Acción Nacional. También estuvieron presentes figuras históricas del panismo como los expresidentes de México, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, cuya llegada provocó algunas de las mayores ovaciones de la jornada.

Entre los asistentes también pudieron observarse funcionarios estatales y municipales, diputados locales y federales, senadores y liderazgos panistas nacionales que acudieron para cerrar filas en torno a la gobernadora chihuahuense. El mensaje central de los organizadores fue presentar una muestra de unidad ante lo que consideran una ofensiva política impulsada desde Morena y el Gobierno Federal.

El primero en tomar la palabra fue Jorge Romero, quien aseguró que la gobernadora no estaba sola y afirmó que el panismo nacional respaldaría a Maru Campos frente a los señalamientos que enfrenta. El dirigente nacional sostuvo que el movimiento de apoyo trascendía al propio partido y se había convertido en una causa de defensa política para la mandataria estatal.

Durante el acto también participaron diversos liderazgos nacionales y exfuncionarios panistas, quienes coincidieron en señalar que la gobernadora enfrenta una persecución política derivada del caso relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

La parte más esperada llegó con el mensaje de Maru Campos. Recibida entre aplausos, gritos de “¡Gobernadora!” y el coro constante de “¡Yo con Maru!”, la mandataria agradeció las muestras de respaldo y reiteró que continuará defendiendo a Chihuahua.

En su discurso, Campos Galván sostuvo que no permitirá que se utilicen las instituciones para intimidar a quienes combaten al crimen organizado y afirmó que seguirá trabajando por la seguridad del estado. Asimismo, insistió en que los señalamientos en su contra tienen un trasfondo político y llamó a los asistentes a mantenerse unidos frente a lo que calificó como intentos de desacreditar a su administración.

Con un recinto completamente lleno, cientos de banderas ondeando y la presencia de la plana mayor del panismo nacional, el evento concluyó con un mensaje de unidad partidista y con la consigna que dominó la jornada: “Yo con Maru”.