Dios no está con los malvados, ni prepotentes: Papa

El papa León XIV expresó su enérgica condena a la violencia, las guerras, la injusticia y las mentiras en el mundo y reafirmó que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios”.

Desde X, el sumo pontífice explicó que el corazón de Dios “está con los pequeños y los humildes, y camina con ellos hacia un reino fundado en el amor y la paz, día a día. Donde hay amor y servicio, allí está Dios”, subrayó.

Las declaraciones del papa constituyen su primer comentario tras las críticas que le dirigió dos días antes el presidente estadounidense Donald Trump, quien lo describió hostilmente como “débil ante el crimen y pésimo en política exterior”.

Trump añadió que le “caía mal” y “prefería mucho más a su hermano Luis”. A pesar de las críticas, el jefe de la Casa Blanca se negó a disculparse, y enfrentó una ola de condenas globales.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su solidaridad con el sumo pontífice y rechazó “una sociedad donde los líderes religiosos ejecutan los dictados de los políticos”.