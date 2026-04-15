Jitomate, limón y carne: los productos que han subido más en México en las últimas semanas

fuente: unotv

Los precios de varios alimentos básicos en México han registrado aumentos importantes, impulsados por la inflación y el encarecimiento de la canasta alimentaria, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Productos como jitomate, limón, papa y carne destacan entre los que más subieron, afectando directamente el gasto diario de las familias tanto en zonas urbanas como rurales.

Mientras la inflación anual se ubicó en 4.59%, en marzo de 2026, los productos de la canasta alimentaria subieron mucho más:

7.9% en zonas rurales

8.1% en zonas urbanas

Incluso, las frutas y verduras registraron incrementos mensuales de hasta 10.75%, lo que explica por qué cada vez cuesta más llenar el carrito del súper.

1. Jitomate: el golpe más fuerte al bolsillo

El jitomate es el producto que mayor alza ha tenido en su precio:

Subió hasta 126.3% anual

Fue el principal responsable del alza en la canasta básica

Hasta el 6 de abril, en tiendas departamentales y mercados de la Ciudad de México (CDMX), su precio promedio por kilo era de 27.9 pesos, de acuerdo con el sitio “Quién es quien en los precios” de Profeco.