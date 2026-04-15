Reapertura de frontera ganadera, buena noticia para Chihuahua

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Iván Bustillos Fuentes, celebró el anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la reapertura gradual de la frontera para la exportación de ganado en pie, programada a partir del 7 de julio de 2026.

Desde Washington, donde realiza una gira de trabajo, el líder ganadero calificó la decisión como una noticia positiva para el sector, y adelantó que en los próximos días se dará a conocer la logística para la reanudación de cruces.“Es una buena noticia para el gremio.

Ahora toca revisar cómo aplicaremos los protocolos para retomar las exportaciones de manera ordenada”, expresó.

Bustillos explicó que este avance es resultado de una serie de reuniones con autoridades estadounidenses, en las que se presentaron estudios sobre impacto económico y competitividad que afectan a ambos países.

Durante su agenda en la Casa Blanca, sostuvo encuentros con áreas jurídicas y de seguridad nacional vinculadas al Departamento de Agricultura, así como con asesores del Consejo de Seguridad Nacional, donde se expuso la importancia de la ganadería mexicana como aliada estratégica del mercado estadounidense.

Asimismo, detalló que también se reunió con funcionarios relacionados con comercio y presupuesto federal, lo que permitió “tocar todas las bases necesarias” para avanzar en la reactivación de este intercambio comercial.

El dirigente destacó además el encuentro con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a quien entregó los estudios y propuestas impulsadas por el sector ganadero de Chihuahua.

Finalmente, subrayó que estas gestiones forman parte de un esfuerzo continuo para restablecer plenamente la exportación de ganado, en beneficio de una de las actividades productivas más importantes del estado, reconocida por sus altos estándares de sanidad y calidad.