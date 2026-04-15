Ofreció Municipio dos terrenos para secundaria en zona El Reliz

El alcalde Marco Bonilla, informó que continúa la búsqueda de predios adecuados para la construcción de escuelas públicas en la zona El Reliz, luego de las solicitudes de vecinos que señalan la falta de opciones en el sector, donde actualmente predominan instituciones privadas.

El edil explicó que el Municipio mantiene mesas de diálogo con la Secretaría de Educación, a fin de evaluar posibles ubicaciones que cumplan con los requisitos necesarios para este tipo de infraestructura.

Sin embargo, detalló que dos de las opciones previamente propuestas por la administración municipal ya fueron descartadas por la autoridad educativa, al considerarlas no factibles para el desarrollo de planteles escolares.

Bonilla reiteró que se seguirá trabajando de manera coordinada para encontrar alternativas que permitan atender la demanda educativa en esta zona de la ciudad.