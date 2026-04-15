Incrementa el precio de la tortilla en Chihuahua y preocupa a consumidores

El incremento en el precio de la tortilla en Chihuahua volvió a encender las alertas entre la población, al tratarse de uno de los productos básicos más importantes en la dieta diaria, cuyo encarecimiento impacta directamente en la economía familiar.

El ajuste en el costo se relaciona con el reciente anuncio de un aumento en el precio de la harina de maíz por parte de empresas del sector. Esta combinación ha generado una presión constante sobre los costos de producción para los tortilleros, que se suma al costo del transporte a mediados del mes pasado.

De acuerdo con estimaciones, el alza en el kilo de tortilla podría oscilar entre los 2 y 4 pesos. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto acumulado resulta significativo, especialmente en zonas urbanas donde el consumo del producto es elevado y constante.

Ante este panorama, consumidores expresaron su preocupación por el efecto que este aumento tendrá en su gasto diario, mientras que el sector productivo insiste en la necesidad de ajustar precios para mantener la operación ante el encarecimiento de insumos.