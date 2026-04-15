Diputado conmemora el Día del Niño con apoyo a Escuela Primaria

En el marco de la conmemoración del evento “Diputado y Diputada Infantil por un Día 2026”, el Diputado Octavio Borunda visitó la Escuela Primaria Primero de Mayo No. 2534, en la ciudad de Chihuahua, donde realizó la entrega de un cheque simbólico que será destinado a la mejora de las instalaciones educativas y a la adquisición de equipo de cómputo en beneficio de las y los estudiantes.

Durante su visita, y en colaboración con el Instituto Estatal Electoral (IEE), se llevó a cabo un ejercicio cívico entre el alumnado, consistente en una votación para identificar la principal problemática que les afecta. Como resultado de este ejercicio democrático, el tema de seguridad pública fue señalado como la principal preocupación de las niñas y niños.

El Diputado Borunda destacó la importancia de escuchar la voz de la niñez y fomentar desde temprana edad la participación ciudadana, así como generar mejores condiciones para su desarrollo educativo y bienestar.

Asimismo, se expresó un agradecimiento especial a la directora del plantel, Onice Pérez Ruelas, por su disposición y compromiso con la comunidad escolar.

Finalmente, se felicitó a la niña Julia Lucía Carrera Hernández, quien fue seleccionada como Diputada Infantil por un Día y participará en las actividades programadas el próximo 30 de abril en el Congreso del Estado.

Con acciones como esta, se refrenda el compromiso de seguir trabajando por la educación, la participación cívica y el bienestar de la niñez chihuahuense.