Falomir destaca unidad y trabajo en equipo tras reunión con Maru

Luego de un encuentro encabezado por la gobernadora Maru Campos, el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, destacó que la reunión permitió reforzar la coordinación entre funcionarios y proyectar el trabajo conjunto de cara a los próximos meses.

El funcionario señaló que uno de los principales acuerdos fue consolidar un equipo sólido dentro de la administración estatal, especialmente en la recta final del gobierno, donde dijo, se busca mantener el enfoque en resultados y en el servicio a la ciudadanía.

Falomir explicó que se abordaron temas relacionados con la organización interna y la planeación de acciones, con la intención de fortalecer el trabajo en comunidad y alinear esfuerzos desde las distintas responsabilidades que tiene cada área.

Asimismo, subrayó que existe disposición de todos los integrantes para aportar desde sus respectivas funciones, privilegiando la unidad por encima de cualquier diferencia, y evitando posturas de confrontación.

Finalmente, reiteró que el objetivo es mantener la cohesión del equipo y avanzar de manera coordinada en los proyectos prioritarios, con miras a consolidar los resultados de la administración estatal.