Ajuste en casetas responde a disposición federal

El secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, aclaró que el reciente incremento en las tarifas de casetas en Chihuahua obedece a un ajuste inflacionario instruido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.

El funcionario explicó que el aumento fue aplicado de manera general en todas las carreteras federales desde inicios de la semana, y que posteriormente la dependencia federal envió un oficio para que el Estado replicara la actualización en los tramos bajo su administración.

Granillo Vázquez señaló que no realizar este ajuste implicaría afectaciones al valor de la infraestructura carretera, además de posibles incumplimientos en los contratos y convenios de concesión establecidos con la Federación.

Asimismo, destacó que los recursos recaudados a través de las casetas se destinan directamente al mantenimiento y mejora de las vías estatales, las cuales —afirmó— se encuentran entre las de mejor calidad en el país.

En ese sentido, recordó que durante el año pasado se realizó una inversión histórica cercana a los 3 mil millones de pesos para trabajos de conservación y mantenimiento, lo que ha permitido mantener en óptimas condiciones la red carretera estatal.