Alerta SSPE sobre nueva modalidad de estafa y acoso digital detectada en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa y acoso digital, la cual ha sido detectada recientemente en el estado de Chihuahua mediante el uso de perfiles falsos en redes sociales.

De acuerdo con los análisis realizados, estos perfiles apócrifos operan principalmente a través de sitios y aplicaciones de citas, como Facebook Parejas, Tinder y plataformas similares, donde los delincuentes contactan a posibles víctimas con el objetivo de ganarse su confianza.

Una vez establecido el vínculo, los estafadores obtienen datos de contacto y otra información personal, para posteriormente incurrir en extorsiones, fraudes financieros, chantajes u ofrecimientos engañosos, generando afectaciones económicas y emocionales a las personas involucradas.

Ante este panorama, la Policía Cibernética emite las siguientes recomendaciones para prevenir ser víctima de este tipo de delitos:

No compartir información personal.

⁠Verificar la autenticidad de los perfiles antes de interactuar.

⁠Desconfiar de números telefónicos con prefijos internacionales.

⁠Evitar continuar conversaciones sospechosas.

⁠No enviar dinero ni información financiera.

⁠Evitar abrir enlaces de procedencia desconocida.

⁠Activar la verificación en dos pasos en redes sociales y WhatsApp.

⁠No compartir fotografías comprometedoras.

⁠Conservar evidencias de conversaciones, perfiles o mensajes.

En caso de detectar alguna situación sospechosa, la SSPE exhorta a no interactuar y reportar de inmediato a la Policía Cibernética para verificar la autenticidad de perfiles, números o comunicaciones. Para ello, se encuentran disponibles los teléfonos 614 429 33 00 extensión 10955, el WhatsApp 656 280 95 62, así como el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx

La denuncia oportuna es fundamental para evitar que este tipo de delitos continúe afectando a más personas, acción que ha sido reiterada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, como parte de la estrategia para reducir la incidencia de delitos cibernéticos en la entidad, porque con Seguridad damos resultados.