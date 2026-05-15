Va Morena a la baja en aprobación nacional: Marco Bonilla

El presidente municipal de Marco Bonilla calificó como “estrepitosa” la caída que tuvo Morena en el nivel de aprobación nacional, luego de los resultados presentados en una reciente encuesta difundida por Latinus.

El alcalde señaló que, ante este panorama, Morena estaría recurriendo a estrategias como exigir un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, o incluso proponer un recorte al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de desviar la atención del rechazo ciudadano.

Bonilla también afirmó que estas acciones buscan evitar que diversos actores políticos de Morena enfrenten a la justicia, particularmente tras los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En ese sentido, mencionó que la reciente captura en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa podría representar una advertencia para que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, rinda cuentas ante las autoridades.