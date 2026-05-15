Por marcha de Morena, suspenderán temporalmente el servicio del Bowí este sábado

La Operadora de Transporte (OTV) informa a las y los usuarios del sistema Bowí que este sábado 16 de mayo de 2026, a partir de las 1:30 de la tarde, se suspenderá temporalmente el servicio de la Ruta Troncal.

Lo anterior, con motivo de la marcha política convocada por el partido Morena.

El servicio se reanudará con normalidad en sus horarios habituales el domingo 17 de mayo a partir de las 6:00 de la mañana.

La OTV agradece la comprensión de las y los usuarios y recomienda tomar las precauciones necesarias para planificar sus traslados.