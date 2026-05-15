Le están metiendo mucho dinero a marcha de Morena: Santiago

El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que la movilización organizada por Morena en la capital del estado refleja una importante inversión económica por parte de quienes convocan a la marcha.

El funcionario estatal señaló que espera que los recursos utilizados para la organización del evento no provengan del dinero de los chihuahuenses ni de recursos públicos de otras entidades del país.

“Le están metiendo mucho dinero”, expresó De la Peña Grajeda al referirse a la logística y promoción observada en torno a la movilización convocada por la dirigencia nacional de Morena.

Asimismo, manifestó preocupación por la falta de claridad sobre el objetivo principal de la marcha, al señalar que incluso se han detectado convocatorias relacionadas con el respaldo a gobernadores que actualmente se encuentran con licencia.

El secretario general indicó que esta situación ha generado confusión entre ciudadanos y participantes respecto al motivo central de la movilización política.

Pese a ello, hizo un llamado para que la manifestación se desarrolle de manera pacífica, con civilidad y orden, además de exhortar a los asistentes a tomar precauciones ante las altas temperaturas pronosticadas para la tarde de este jueves.