Morena buscar “desestabilizar” Chihuahua y desviar atención de Rocha con marcha: Bonilla

El alcalde de Marco Bonilla aseguró que la marcha convocada por Morena forma parte de una estrategia de “desestabilización” y una “cortina de humo” para desviar la atención de los señalamientos internacionales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En entrevista, el edil señaló que las acusaciones y movilizaciones impulsadas por Morena contra la gobernadora Maru Campos buscan cambiar la conversación pública ante la crisis que, afirmó, enfrenta ese partido.

“Lo que están queriendo tratar es seguir cayendo y no responder justamente a esta acusación grave que hace Estados Unidos contra Rocha Moya”, declaró Bonilla.

El presidente municipal afirmó además que Morena atraviesa una disminución en los niveles de aprobación ciudadana, situación que, dijo, ha provocado intentos por posicionar otros temas mediáticos.

“Han lanzado petardos como el tema de la cancelación de clases y otras cosas para tratar de desviar la opinión pública”, expresó.

Finalmente, Marco Bonilla reiteró su respaldo a Maru Campos y defendió las acciones emprendidas en Chihuahua en materia de combate al crimen organizado.