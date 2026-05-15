Capacita Tesorería a profesionistas para eficientar trámites catastrales

Como parte de los trabajos para fortalecer las labores que realizan las y los peritos catastrales de los distintos colegios y barras de ingenieros, arquitectos y topógrafos, el Gobierno Municipal a través de la Tesorería brindó una serie de capacitaciones sobre la importancia de los planos catastrales en el flujo inmobiliario del municipio.

Personal de la Subdirección de Catastro se encargó de llevar a cabo esta serie de pláticas que le permite a las y los profesionales estar actualizados y a la vanguardia en la elaboración y revisión de los planos y traslación de dominio; a su vez, esto permite brindar a las y los capitalinos un servicio óptimo y eficiente.

También, dentro de las charlas las y los asistentes conocieron las nuevas funciones que tiene el Sistema de Información Geográfica del Municipio (SIGMUN), el cual refleja la actualización cartográfica de Chihuahua Capital con el trabajo de los planos, que realizan los peritos ante el Catastro.

Cabe mencionar que, el Gobierno Municipal brinda capacitaciones constantes a los colegios de peritos catastrales y valuadores, esto con el fin de eficientar los procesos y trámites que realizan ante el Ayuntamiento; además de tener una cercanía constante y trabajo coordinado con los profesionales que realizan documentos que dan validez a las prioridades de las y los capitalinos y sus familias.