Persecución al sur de la ciudad termina con tres detenidos, armas y droga aseguradas

Tres sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal luego de una persecución registrada al sur de la ciudad, en la que además se aseguraron armas de fuego y presunta droga.

Los hechos ocurrieron cuando agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de los tripulantes de un vehículo Chevrolet Spark color blanco que circulaba en las inmediaciones de la colonia 11 de Febrero, por lo que les marcaron el alto para una revisión.

Sin embargo, los ocupantes hicieron caso omiso a las indicaciones y emprendieron la huida, lo que desató una persecución por diversas vialidades de la zona sur.

Durante el escape, los presuntos circularon en sentido contrario sobre el periférico Francisco R. Almada con dirección al poniente, poniendo en riesgo a otros automovilistas, hasta que finalmente se impactaron contra un camión de plataforma y otro vehículo.

Tras el choque, los tres sujetos fueron asegurados por las autoridades. En la intervención también se logró el decomiso de armas de fuego y presunta droga.

Elementos policiacos elaboraron el reporte correspondiente y pusieron a los detenidos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.