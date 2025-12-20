El Papa León XIV llama a escuchar a la tierra y a los pobres

fuente: excelsior

El Papa León XIV pidió escuchar el grito de la tierra y de los pobres durante la última audiencia jubilar, realizada este 20 de diciembre en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. El Pontífice advirtió que la riqueza del planeta está cada vez más concentrada de forma injusta y recordó que la tarea humana es “generar, no robar”

En su mensaje, el Papa subrayó que muchos poderosos no escuchan el clamor de la creación, pese a que Dios destinó los bienes del mundo para todos.

Papa León XIV advierte sobre desigualdad y esperanza

Durante la catequesis del Jubileo de la Esperanza, León XIV explicó que la esperanza es una fuerza que genera vida, no destrucción. Señaló que sin esperanza las personas se apagan, pero con ella “se viene a la luz”.

El Pontífice afirmó que la verdadera fuerza no es la violencia ni la prepotencia, sino la capacidad de hacer nacer y renacer, comparándola con un parto. En ese sentido, dijo que esperar es generar.

El Papa retomó las palabras de San Pablo, quien escribió que “toda la creación gime”, para explicar que el dolor del planeta y de los pobres debe ser escuchado y llevado a la oración.

Indicó que la riqueza de la tierra está en manos de muy pocos, lo que provoca injusticia y exclusión. Aun así, sostuvo que la historia no está dominada solo por quienes roban, sino también por quienes construyen esperanza.