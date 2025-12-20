México registra 336 policías asesinados en 2025: Causa en Común

fuente: unotv

La organización Causa en Común dio a conocer que, en lo que va de 2025, suman 336 policías asesinados en todo el país, lo que representa un promedio de uno por día y un aumento del 8% frente al mismo periodo de 2024.

“En lo que va de 2025, han sido asesinados al menos 336 policías, en promedio uno cada día, y 8 % más que los registrados en el mismo periodo de 2024”, señaló la oenegé en un comunicado.

El registro muestra que los homicidios de policías continúan ocurriendo en diversas entidades, sin concentrarse en una sola región.

La información forma parte del monitoreo que documenta agresiones contra policías en el país y que da cuenta del número de elementos asesinados por entidad federativa, así como de los totales acumulados en lo que va del año.

Estados donde más policías han sido asesinados

Causa en Común señaló que las entidades que concentran más policías asesinados en 2025 son:

Sinaloa : 46

: 46 Guerrero : 37

: 37 Guanajuato : 36)

: 36) Michoacán : 33

: 33 Veracruz: 24

Policías asesinados del 12 al 18 de diciembre

Durante el periodo del 12 al 18 de diciembre de 2025, el registro de policías asesinados reportó que al menos cuatro policías fueron asesinados en México.