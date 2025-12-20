El Poder Judicial del Estado lamenta el fallecimiento del juez Omar Felipe García Cano

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el juez de Control Omar Felipe García Cano, adscrito al Distrito Judicial Morelos.

Reconocemos en él a un servidor público íntegro, loable y altamente comprometido con la impartición de justicia. Su partida deja un profundo vacío en nuestra institución y entre quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con su labor y vocación.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, deseándoles fortaleza y resignación en este momento de dolor.

Descanse en paz.