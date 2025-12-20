Mbappé empata el récord de Cristiano Ronaldo en un año con el Real Madrid.

UNOTV

Jennifer Turrubiartes

Kylian Mbappé ya forma parte de la historia del Real Madrid; pues en un poco más de su primer año ya igualó la marca de Cristiano Ronaldo (CR7) de 59 goles establecida en 2013. El delantero francés marcó este sábado 20 de diciembre ante el Sevilla el gol que empató la cifra.

Mbappé se posicionó como el máximo goleador del equipo en 2025, por delante de Vinicius, con 13, y Bellingham, con 10 anotaciones. En 2013, el portugués también fue el eje ofensivo del Madrid, pero sus 59 goles representaron sólo el 38.3% del total del equipo, una cifra inferior a la actual contribución del francés.

Los goles de Mbappé han sido decisivos, ya que anotó 11 veces cuando el Madrid iba por detrás en el marcador, casi el doble que los seis que consiguió Cristiano en esa situación durante su año récord.

Así fue el partido en el que Mbappé empató a Cristiano Ronaldo

Los primeros minutos fueron complicados para los blancos. Entre abucheos y pitidos, el Sevilla se mostró superior, generando la impaciencia de los aficionados según seguidores del deporte; sin embargo, el Real Madrid logró sobreponerse y encontró la ventaja con un remate de cabeza de Bellingham tras un balón parado.

En la segunda parte Courtois tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener el marcador a favor. Finalmente, al minuto 86, Mbappé cobró un penalti de manera impecable, poniendo el 2-0 y cerrando una actuación que quedará en los libros del club.

Mbappé iguala a su ídolo Cristiano Ronaldo en su cumpleaños, ese es su festejo

Mbappé, quien siempre ha declarado que Cristiano Ronaldo es su ídolo de infancia, celebró su cumpleaños número 27 igualando al “Bicho”.

El futbolista expresó a medios locales su emoción por jugar un partido profesional en la fecha de su cumpleaños, algo que consideraba un sueño desde pequeño.

“Siempre he dicho que jugar el día de mi cumple un partido profesional es un sueño, y además hacerlo en el Real Madrid, el club de mis sueños, lo hace aún más especial”.Kylian Mbappé, futbolista

Además del logro personal, Mbappé destacó la importancia del partido: “ganar fue el objetivo principal para cerrar el año con un resultado positivo”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a Cristiano Ronaldo, su ídolo y actualmente amigo cercano.

“Quería hacer un guiño para él porque siempre ha sido cariñoso conmigo, me ha aconsejado sobre cómo adaptarme a Madrid y siempre me ha hablado muy bien del club”.

El festejo de Mbappé no sólo se limitó a su gol y la victoria, sino que quiso compartirlo con Cristiano, replicando la celebración que el portugués solía hacer en sus partidos importantes. “Ha sido especial, como la que él hace. Normalmente celebro a mi manera, pero hoy quería hacerlo en su honor. Es mi ídolo de niño y ahora también un amigo”, añadió.

El gol frente al Sevilla, convertido desde el punto de penalti, no sólo tiene un valor simbólico, pues según los aficionados refleja la dependencia absoluta del Madrid en los goles de Mbappé pues estuvo a un gol de superar al CR7. De los 140 tantos del equipo en 2025 (sin contar los dos en propia puerta de los rivales), 59 llevan la firma del francés, casi el 42% del total.