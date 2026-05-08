Inaceptable usar al Mundial para recortar clases: padres de familia.

La Razón

Sobre el calor, la Unión Nacional de Padres de Familia dice que hay soluciones que no implican sacrificar el calendario completo, como horarios escalonados o suspensión focalizada por zonas.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó como grave error el adelanto de la terminación del ciclo escolar al 5 junio por el Mundial y el calor, debido a los altos índices de rezago educativo.

“Utilizar el Mundial de Futbol como argumento para recortar el calendario escolar es inaceptable. La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo que se realizará en tan solo 3 de los 2,500 municipios”, manifestó la organización en un comunicado.

Sobre el calor, la UNPF dijo que las altas temperaturas no son una novedad y que existen soluciones que no implican sacrificar el calendario completo, como horarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico o la suspensión focalizada por zonas.

“Lo que falta es voluntad de los gobiernos estatales, responsabilidad y la falta real de equipamiento e infraestructura de calidad por parte de las mismas autoridades educativas que ya acumulan tres ciclos similares sin invertir en el rubro tan simple como unos ventiladores”, indicó.

La UNPF se refirió al anuncio del titular de la SEP, Mario Delgado, como un golpe directo al derecho a la educación.

Cuestionó que la medida implicará la eliminación de hasta siete semanas de clases para estudiantes que requieren mayor tiempo de aprendizaje, y con serias deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión. Señala que el supuesto fortalecimiento de aprendizajes en agosto es insuficientes y no compensan la pérdida de tiempo efectivo de instrucción.

Aseveró que el periodo de “fortalecimiento de aprendizajes”, del 17 al 28 de agosto, es insuficiente y no compensa la pérdida de tiempo efectivo de instrucción.

“Las autoridades y los especialistas educativos, así como académicos y los propios docentes saben perfectamente que las interrupciones prolongadas generan pérdidas irreversibles en el aprendizaje. Con esta medida generamos una carga adicional a los maestros en los procesos de ingreso y nuevos niveles”, expresó.