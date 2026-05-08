Por violencia y acoso judicial, México es de los países más peligrosos para ejercer periodismo: RSF.

Proceso

Por Juan Carlos Cortés

En lo que va del gobierno de Sheinbaum han sido asesinados 12 periodistas en México y solo uno de ellos se encontraba bajo protección, afirman en la presentación del informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

En la presentación del informe de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RFS) en la Cámara de Diputados, especialistas resaltan que México sigue siendo unos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De acuerdo con especialistas, en México el oficio del periodismo es uno de los más peligrosos, ya que en la actual administración se registraron 12 asesinatos, pese a los mecanismos de protección, los cuales, señalaron, han sido insuficientes.Noticias Relacionadas

Además, resaltaron que ha aumentado el acoso judicial y el uso de denuncias por violencia política de género para intimidar a periodistas.

Por ello afirmaron que es necesario analizar a fondo los desafíos que enfrentan los reporteros, así como fortalecer la protección y libertad de prensa en el país.

México

Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras en México desde 2017, afirmó que México empeoró en su puntuación en la clasificación desde 2022.

Detalló que, en materia de seguridad, México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, ya que en lo que va de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asesinados 12 periodistas en México. Solo uno de ellos se encontraba bajo protección.

Esto, pese a que existen 19 mecanismos de protección y que 700 periodistas lo tienen, sin embargo, resaltó que sigue careciendo de acciones inmediatas para garantizar la seguridad, sobre todo de los periodistas que se encuentran en las localidades más alejadas del país, donde el crimen organizado sigue teniendo el control casi absoluto de los de esas zonas.

“México empeoró en su puntuación en la clasificación desde 2022. Si lo vemos de una manera más concreta a la fecha, aunque de pronto pareciera que algunas cosas han mejorado según la puntuación, hay algunos indicadores donde se mueve cada año, y uno de estos indicadores que con los que RSF se evalúa es el indicador de seguridad.

“Por ejemplo, en 2025, México se ubicó en el puesto 163, pero en este 2026 se movió al puesto 160. México es un país en paz que sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas. Esto parece un poco contradictorio, pero así es.

“El mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, en el caso del mecanismo federal, si tiene, si bien tiene bajo su protección a cerca de 700 periodistas, sigue careciendo de acciones inmediatas para garantizar la seguridad, sobre todo de los periodistas que se encuentran en las localidades más alejadas del país, donde el crimen organizado sigue teniendo el control casi absoluto de los de esas zonas, y siguen enfrentando condiciones graves de precariedad laboral, y bajo la amenaza constante de convertir sus comunidades en zonas de silencio.

“Y cuando hablo de zonas de silencio, me refiero a aquellas aquellos municipios que están en Guerrero, en Sinaloa, en Durango, en Zacatecas, en otros estados como Veracruz, por mencionar algunos, Chiapas, que son municipios donde la información ya no sale, donde la información, ya no tenemos acceso a información”, dijo.

Acoso Judicial

Balbina Flores Martínez también afirmó que otro de los problemas para el periodismo en México es el acoso judicial, ya que resaltó que muchas periodistas han recibido denuncias por parte de funcionarios para censurar su labor.

La especialista detalló que entre las denuncias que se han realizado por parte de funcionarios están las de violencia política en razón de género en contra de periodistas críticos, e informó que 81 periodistas han sido sancionados entre el 2024 y 2025.

“Esta es una situación que vemos visto con preocupación, se ha venido incrementando en los últimos dos años. En México esto se ha incrementado desde 2025, donde funcionarios y actores políticos usan demandas civiles penales basadas en daño moral, bueno, penales en aquellos estados donde todavía existe el delito contra el honor, para censurar a periodistas y frenar investigaciones incómodas. Esta estrategia busca el desgaste económico, emocional, de los periodistas provocando autocensura, y es algo que nos preocupa.

“Hay un tema sobre el cual creo que sería interesante profundizar, no lo haremos en este espacio, pero creo que vale la pena mencionar, que son las denuncias por violencia política en razón de género en contra de periodistas críticos. Por lo menos, hay 51 casos donde se ha incrementado este estas denuncias de manera alarmante.

“Es una figura legal que nos parece que en su creación es una figura generosa para proteger a las mujeres en el ámbito político. Pero en ocasiones, o más de una ocasión, se ha utilizado para, pues sí, para intimidar la labor periodística, para cuestionar la labor de periodistas que publican informaciones sobre temas sensibles. Esto ha dado como resultado que entre 2025 y 2026, por lo menos 84, periodistas han sido hombres y mujeres, han sido sancionados”, explicó.

Para finalizar, afirmó que hay contextos de violencia en México que siguen vigentes en varios estados del país y que los periodistas siguen siendo amenazados, hostigados, y siguen dando su vida por la libertad de prensa en México.

Un nuevo reto

Artur Romeu, director de la oficina de Reporteros Sin Frontera (RSF) en América Latina, afirmó uno de los nuevos retos para el periodismo en America Latina: son las nuevas democracias.

Artur Romeu explicó que el periodismo es necesario para que los ciudadanos estén informados con información libre, plural, diversa, independiente, fiable, para que tomen decisiones sobre su futuro o el futuro de sus familias y comunidades.

Por lo que afirmó que el ejercicio libre del periodismo es algo fundamental, como un oxígeno para las democracias; sin embargo, alertó que entre los retos se encuentran la reconfiguración de las condiciones económicas, para que los medios puedan operar con la emergencia de nuevas tecnologías, y uno de los más importantes es en América Latina: las democracias, las cuales, enfatizó, pasaron a adoptar a los y las periodistas en sus discursos como enemigos públicos.

Citó como ejemplo Argentina, con el presidente Javier Milei, quien ha afirmado que el problema es que no odiamos suficientemente a los periodistas.

“Tenemos ejemplos desde la Casa Blanca en Estados Unidos que todos conocemos con el presidente de Donald Trump, que promueve abiertamente un discurso hostil a la prensa. No se trata solamente de una violencia simbólica, pero tiene repercusión en el conjunto de la sociedad, en la medida que alimenta la desconfianza en la ciudadanía y la sociedad junto a los medios, y tiene muchísimos otros impactos concretos de normas sociales y de percepción sociales, de cambio en las condiciones en el contexto en que operan medios y periodistas”, detalló.

En el evento estuvieron presentes Artur Romeu, director de la oficina de Reporteros Sin Frontera (RSF) en América Latina; Balbina Flores Martínez; representante de RSF en México, Primavera Téllez, maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y la diputada morenista, Gabriela Valdepeñas González.