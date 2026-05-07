Tejen abuelitas y abuelitos del DIF Municipal cobijas de apoyo para niñas y niños en proceso de recuperación.

El proyecto contempla la elaboración y entrega mensual de cobijas para fortalecer procesos terapéuticos.

El DIF Municipal, en coordinación con FICOSEC y el programa GuardiaNNA, impulsa acciones de acompañamiento para niñas y niños que han vivido situaciones de violencia o vulnerabilidad, mediante la elaboración de cobijas tejidas artesanalmente por personas adultas mayores.

A través de los clubes del abuelo del CEDEFAM Vallarta y del Centro Comunitario Lomas Karike, abuelitas y abuelitos participan en la confección de cobijas que serán entregadas a niñas y niños atendidos por GuardiaNNA al concluir su proceso terapéutico, como símbolo de apoyo, cuidado y esperanza.

Gracias al respaldo del DIF Municipal y de FICOSEC, institución que proporcionó el material necesario para el proyecto, se contempla la elaboración y entrega de 250 cobijas, mismas que se distribuyen conforme concluye su confección.

Como parte de este esfuerzo conjunto, se proyecta la entrega de 25 cobijas mensuales, integrando cada vez a más personas adultas mayores que se suman con entusiasmo y compromiso a esta iniciativa solidaria.

Cada cobija representa mucho más que un apoyo material, ya que además de ser elaborada de manera artesanal, incluye el nombre de quien la confeccionó y, en muchos casos, mensajes de cariño y motivación dirigidos a las niñas y niños, buscando transmitirles fortaleza durante su proceso de recuperación.

La directora del DIF Municipal, Liliana Herrera, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad civil, instituciones y gobierno para fortalecer redes de apoyo que contribuyan al desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, reconoció la colaboración de FICOSEC, del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, así como de las abuelitas y abuelitos que participan activamente en esta actividad.

Durante la jornada, Margarita, una de las participantes del proyecto, compartió que elaborar estas cobijas representa una manera de brindar acompañamiento y cariño a quienes más lo necesitan.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar programas que fortalezcan el tejido social y generen entornos más humanos y solidarios para las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua Capital.