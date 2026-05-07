Inauguran JCAS y JMAS Camargo el Pozo Cobach 15 para fortalecer el abasto de agua potable.

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Camargo (JMAS) inauguraron el Pozo Cobach, una obra estratégica que fortalecerá el abastecimiento de agua potable y mejorará el servicio para miles de familias camarguenses.

La obra representó una inversión bipartita de 5.25 millones de pesos (mdp) entre la JCAS y la JMAS Camargo, cuenta con una profundidad de 250 metros y una dotación de 38 litros por segundo, lo que permitirá reforzar el suministro en colonias como Laderas de la Abraham González, Abraham González, Fovissste, Roma, Magisterial, San Sebastián, Miguel Ángel Niño, entre otras.

Durante la inauguracion, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, destacó que esta obra impacta directamente en la calidad de vida de miles de personas y responde a una estrategia integral impulsada por Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura hidráulica en todo el estado.

“Este tipo de proyectos no ocurren por casualidad. Responden a una visión clara de atender de fondo los problemas y garantizar mejores condiciones para las familias chihuahuenses”, expresó.

Asimismo, reconoció la coordinación entre la JMAS Camargo, Gobierno Municipal y todas las personas involucradas en la ejecución de la obra, al señalar que la suma de esfuerzos permite avanzar en soluciones de largo plazo para garantizar el acceso al agua.

También hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura del cuidado del agua, destacó el uso responsable del recurso, así como la corresponsabilidad en el pago del servicio, son fundamentales para que este tipo de infraestructura cumpla plenamente su propósito.