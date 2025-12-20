Lula y Milei chocan en Mercosur por Venezuela y la presión de Trump.

Excélsior

En la cumbre del Mercosur, Lula advirtió que una guerra en Venezuela sería una catástrofe humanitaria, mientras Milei respaldó la presión de Trump.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, posan para una foto familiar durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, el 20 de diciembre de 2025.AFP

La campaña de Estados Unidos contra Venezuela enfrentó este sábado al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su homólogo argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur: mientras el izquierdista advirtió de una “catástrofe” en caso de guerra, el ultraliberal saludó la “presión” de Trump.

Aunque el asunto no estaba en la agenda, ambos líderes dejaron claro sus posiciones opuestas en la cita celebrada este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu (sur), al día siguiente de que Donald Trump afirmara que no descarta una guerra contra el país dirigido por Nicolás Maduro.Play Video

La cumbre estaba destinada a sellar un histórico acuerdo de libre comercio entre los miembros iniciales del Mercosur —Argentina Brasil Paraguay Uruguay— y la Unión Europea, pero las reticencias de Francia e Italia retrasaron la firma en el último momento. El anfitrión de la cita, Lula, puso a Venezuela sobre la mesa.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un mazo durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil.AFP

“Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, dijo Lula a sus homólogos. “Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, advirtió el izquierdista.

El brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática, así como también lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Estrecho aliado de Trump, Milei saludó “la presión” de Estados Unidos para “liberar al pueblo venezolano”.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región”, agregó.

El gobierno de Trump está aplicando el máximo de presión contra Maduro y la plana mayor de su gobierno, al que acusa oficialmente de liderar un cártel de narcotráfico. El presidente venezolano acusa a Estados Unidos de buscar apropiarse de sus ingentes reservas de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos. Preguntado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, Trump contestó: “No lo descarto”.

Lula pide “coraje” a la UE

Sobre el tratado de libre comercio con la UE, Lula pidió a los dirigentes europeos “coraje” para firmarlo de una vez.

“Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años”, dijo. “Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios”, afirmó.

Confió en que la firma se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves. Según Lula, el bloque ha tenido acercamientos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (C), su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira (I), y su ministro de Finanzas, Fernando Haddad, asisten a la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil.AFP

En Europa, los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.