NFL investiga a Giants por protocolo de conmociones

fuente: adrenalina

La NFL y la Asociación de Jugadores (NFLPA) han abierto una investigación conjunta sobre la evaluación de conmoción cerebral a la que fue sometido el quaterback Jaxson Dart, durante la victoria de New York Giants sobre Filadelfia Eagles en el Thursday Night Football.

La investigación se centrará en determinar si el equipo médico de Giants aplicó correctamente el protocolo de conmociones de la liga.

El incidente ocurrió en el tercer cuarto, cuando Dart recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue llevado a la carpa médica para ser evaluado. Las cámaras de televisión captaron al entrenador en jefe, Brian Daboll, gritando visiblemente frustrado hacia el personal médico, lo que generó controversia de inmediato.

Más tarde, Daboll se disculpó por su comportamiento. “Estaba muy emocionado y quería que nuestro jugador regresara si estaba en condiciones, pero reconozco que mi reacción fue inapropiada”, declaró.

Dart regresó al campo y completó una actuación destacada. Finalizó con 17 de 25 pases para 195 yardas, un touchdown aéreo y otro por tierra, además de 58 yardas terrestres. Con este desempeño, el novato se convirtió en el tercer mariscal de campo en la era del Super Bowl en correr para más de 50 yardas en cada uno de sus tres primeros juegos como titular, uniéndose a Lamar Jackson y Jalen Hurts.

Desde que Dart asumió la titularidad, Giants han ganado dos de tres partidos, revitalizando a un equipo que había comenzado la temporada con un récord de 0-3 bajo el mando de Russell Wilson.

En los últimos años, la NFL ha endurecido significativamente su protocolo de conmociones, como respuesta a las demandas de exjugadores que acusaron a la liga de negligencia en el manejo de lesiones en la cabeza, permitiéndoles regresar a jugar sin considerar las consecuencias a largo plazo para su salud.