Terremoto en Filipinas deja al menos 6 muertos

fuente: ciencia1.com

Al menos seis personas murieron el viernes por un poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el sur de Filipinas y provocó alertas regionales de tsunami posteriormente levantadas

El sismo ocurrió a unos 20 kilómetros de la ciudad de Manay, en la isla de Mindanao, a las 09H43 locales (01H43 GMT), según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Sismo reciente mató a 75 personas

El sismo ocurrió 11 días después de que un terremoto de magnitud 6,9 matara a 75 personas y dejara más de 1.200 heridas en la isla de Cebú, al norte de Mindanao, según datos oficiales.

Tres mineros que buscaban oro en una excavación en las montañas al oeste de Manay murieron el viernes cuando su túnel colapsó por el movimiento telúrico, dijo Kent Simeon, funcionario de rescate de la ciudad de Pantukan, a la AFP.

En la ciudad de Mati, el mayor centro urbano cerca del epicentro, una persona murió cuando un muro colapsó, y otra sufrió un mortal ataque al corazón, según funcionarios locales.