Tras plagio, Adidas acuerda resarcimiento a artesanos

fuente: Excelsior

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó que la marca Adidas y artesanos de Oaxaca alcanzaron un acuerdo de resarcimiento por el plagio de diseños artesanales de sus huaraches.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que además de la disculpa pública que ofreció la marca, también habrá una reparación de daño, sin especificar aún qué debido a que no pueden ser públicos todavía.

Núñez Bespalova explicó que en las negociaciones participaron el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), quienes dieron acompañamiento a los artesanos conforme a la legislación vigente.

“Hubo reuniones con la comunidad afectada; en esas reuniones acompañó el IMPI y el Indautor, que son las dos instancias que se encargan de ello, de acuerdo a la Ley, y se llegó a varios acuerdos con la marca. El acuerdo de resarcimiento tiene que ver, todavía no se puede anunciar públicamente, pero con algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad, y después se pensará en algún tipo de colaboración más adelante, pero ya hay un contrato de resarcimiento a la comunidad”, anunció.

La subsecretaría agregó que los zapatos plagiados fueron retirados del mercado, una semana después de que se detectó la apropiación cultural.