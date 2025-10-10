Anuncian próxima emisión de convocatorias para notarías

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, informó que el próximo 15 de octubre se lanzarán las primeras convocatorias para cubrir notarías vacantes en la entidad, con prioridad en la región de Nuevo Casas Grandes, donde recientes fallecimientos dejaron espacios sin titular.



De la Peña detalló que esta primera etapa contempla entre tres y cuatro notarías, además de otros trámites relacionados con permutas y cambios de domicilio dentro del gremio notarial.

El funcionario adelantó que el Gobierno del Estado tiene previsto aplicar el examen para aspirantes a notarios antes de que concluya la actual administración en 2027, con el propósito de fortalecer el servicio y garantizar su presencia en todas las regiones del estado.